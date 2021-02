Explosion de Beyrouth: la piste remonte jusqu’à Damas

Six mois après la double explosion de Beyrouth, qui, le 4 août 2009, a fait 208 morts, plus de 6 500 blessés, dont un millier d’invalides et d’estropiés, et ravagé des quartiers entiers de la capitale libanaise dans un rayon de plusieurs kilomètres, on ne sait toujours pas qui était le véritable acquéreur des 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium débarquées et stockées dans un entrepôt du port depuis sept ans.