Les chaussons à pointe furent inventés autour de 1820. Mais il a fallu attendre 200 ans pour qu’un fabricant songe à en produire pour les danseurs et danseuses noires. Depuis octobre, l'entreprise Freed of London a commencé à vendre des pointes brunes et bronze. Cela peut sembler un détail, mais les danseuses noires devaient jusqu’ici passer des heures chaque semaine à peindre leurs pointes avec du fond de teint acheté au litre, pour qu’elles correspondent à leur teinte de peau. Selon le New York Times, les danseurs noirs, et surtout les danseuses noires, demeurent très rares dans les ballets et il leur est parfois demandé de porter des chaussons et collants roses pour ne pas se détacher des autres danseurs.