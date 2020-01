En Syrie, la province d’Idlib est la damnée de la guerre

Le matin du 24 décembre, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHOA) avertit les ONG présentes dans la zone d’Idlib – la dernière province syrienne tenue par la rébellion – que Moscou et le régime de Damas ont accepté une « pause » humanitaire pour permettre à la population de fuir le sud de l’enclave et gagner la partie nord, frontalière de la Turquie. Le bombardement sans répit depuis quatre jours de l’autoroute M-5 est donc suspendu jusqu’à 18 heures. Le mail onusien demande aux ONG « de faire circuler l’information aussi largement que possible pour permettre au plus grand nombre de gens de profiter de cette ouverture ».