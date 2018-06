Comment le Qatar tire profit de la crise avec ses voisins

À la fin du mois de mai 2018, les autorités du Qatar ont pris la décision d’interdire les importations de produits alimentaires et de marchandises en provenance des quatre pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn et Égypte) qui imposent un blocus contre Doha depuis un an. Tous les magasins et commerces du pays se sont trouvés contraints d’enlever les marchandises et produits fabriqués dans ces pays. D’autant que les autorités ont averti que les inspecteurs des administrations en charge des consommateurs au ministère du commerce allaient s’assurer que tous les points de vente et les centres commerciaux du pays ont procédé à l’enlèvement de ces marchandises.