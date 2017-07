Bruxelles (Belgique), envoyé spécial.– C’est un drôle d’accord que s’apprêtent à dévoiler, jeudi midi à Bruxelles, Jean-Claude Juncker et Donald Tusk, respectivement présidents de la Commission européenne et du Conseil européen, en compagnie de Shinzo Abe, le premier ministre japonais. Ils devraient faire état d’un « accord de principe » pour la conclusion du JEFTA, ce traité de libre-échange entre l’UE et le Japon, en discussion depuis 2013, mais longtemps resté loin des radars médiatiques, éclipsé par le chantier de l’accord avec les États-Unis (le défunt TAFTA), puis par celui du traité avec le Canada (CETA, entré en vigueur « de manière provisoire » le 1er juillet 2017).