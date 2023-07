IlsIls étaient stigmatisés et pointés du doigt, au plus haut sommet de l’État, il y a encore quelques mois. Les migrants subsahariens de Tunisie sont désormais pourchassés, principalement dans la ville côtière de Sfax (au sud de Tunis), où des heurts ont éclaté ces derniers jours. Des groupes d’habitants dont le discours est empreint de relents nationalistes et racistes s’organisent, depuis le début de la semaine, pour dénoncer la présence des migrants subsahariens et appeler à les traquer pour les contraindre à quitter la ville.