Attaque d'un convoi de mineurs au Burkina Faso, au moins 37 morts

6 novembre 2019 Par Par Agence Reuters

L'attaque d'un convoi d'autocars de la compagnie minière canadienne Semafo dans l'est du Burkina Faso a fait 37 morts et plus de 60 blessés, a-t-on appris mercredi auprès des autorités locales.