«Le “Green New Deal” peut être l’occasion d’une transformation radicale»

Tout juste paru aux États-Unis, le livre A Planet To Win tente de dessiner les contours d'un « New Deal » vert qui serait radical et transformateur. Mediapart a interviewé l'une des auteurs, Thea Riofrancos, professeure de science politique au Providence College et soutien de Bernie Sanders. « Le calendrier doit être très resserré, en particulier dans les pays riches, et doit cibler les principaux responsables, les entreprises qui polluent le plus », juge-t-elle.