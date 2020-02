Primaires démocrates aux Etats-Unis: dans l’Iowa, une comédie sans fin

New York (États-Unis), de notre correspondant. – Connaîtra-t-on un jour les résultats définitifs du caucus de l’Iowa, le premier vote qui devait lancer en fanfare la primaire démocrate face à Trump et a viré au fiasco ? Sans doute. Mais peut-être dans longtemps. Jeudi 6 février, l’agence Associated Press s’est déclarée « incapable » de déclarer un vainqueur « à ce stade ». Quelques heures plus tard, le parti démocrate de l’Iowa a fini par publier des résultats finals que personne ne juge fiables.