Maroc: français contre arabe, la guerre des langues

Faut-il réhabiliter la langue du colonisateur et enseigner les mathématiques ou la physique en français plutôt qu'en arabe ? La question déchire la classe politique marocaine et un texte de loi prônant une ouverture linguistique est bloqué au Parlement. La présentation de la loi-cadre devant la première chambre du Parlement a suscité une crise législative, sous l'impulsion notamment du Parti de la justice et du développement (PJD) et de l’Istiqlal.