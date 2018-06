Sean Hannity, l’homme qui murmure à l’oreille de Trump

Il ne se revendique pas journaliste et a tendance à les mépriser. Sean Hannity, voix influente de l’électorat conservateur, possède son propre show le « Hannity Tonight » diffusé sur Fox News. L’un des plus fidèles téléspectateurs de ce programme du soir se nomme Donald Trump. Les deux hommes se connaissent et s’apprécient. Chaque soir ou presque, le premier appelle le second en passant par le standard de la Maison Blanche, bien qu’il possède le numéro de portable direct du président des États-Unis.