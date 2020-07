Derrière les guerres commerciales, la lutte des classes

«Les guerres commerciales sont souvent présentées comme des conflits entre des pays. Ce n’en sont pas : ce sont d’abord des conflits entre les banquiers et les possesseurs d’actifs financiers d’une part et les ménages ordinaires d’autre part. » Cette phrase résume parfaitement l’approche nécessaire qu’ont engagée deux économistes étasuniens, Matthew Klein et Michael Pettis, dans un ouvrage paru récemment en anglais et titré sans ambiguïté Trade Wars are Class Wars aux éditions des Presses universitaires de Yale*.