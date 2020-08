En Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara renie sa parole et brigue un troisième mandat

Abidjan (Côte d’Ivoire). – L’émotion aura été de courte durée. Quelques mois, tout au plus. Au mois de mars dernier, l’ensemble de la classe politique ivoirienne, dirigeants de la sous-région, responsables d’ONG, directeurs d’institutions internationales et nombreux hommes d’État, dont Emmanuel Macron, saluaient en chœur « une décision historique ». Alassane Dramane Ouattara (ADO), président de la Côte d’Ivoire depuis 2011, annonçait, devant les parlementaires réunis en Congrès à Yamoussoukro, son intention de ne pas briguer un nouveau mandat « pour transférer le pouvoir à une jeune génération ». Mais ce jeudi... patatras !



Sur des écrans géants installés à travers le pays, le président est apparu lors d’un message à la nation diffusé à la télévision nationale, la RTI, à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Dans une allocution relativement courte, Alassane Ouattara a annoncé solennellement sa décision de « répondre favorablement à l’appel de (s)es concitoyens (lui) demandant d’être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 ». Pour justifier ce revirement, le président ivoirien a invoqué « la paix », « la sécurité nationale et surtout régionale » ou encore « la nécessité de juguler la crise sanitaire ». Tacticien, ADO a assuré consentir à un « sacrifice », dans « l’intérêt supérieur de la nation » face au « risque que (le) pays recule dans bien des domaines ». Surtout, le chef de l’État a insisté sur le fait que son choix résultait d’un « cas de force majeure » : un détail qui a son importance pour la bataille juridique prête à s’ouvrir au sujet de l’inconstitutionnalité de sa candidature.