Le Parlement européen relève légèrement l’ambition sur le climat

Petite avancée pour la politique climatique de l’Union européenne : ce mardi 6 octobre, le Parlement européen a voté un objectif de 60 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 (par rapport aux niveaux de 1990). C’est légèrement plus ambitieux que les « au moins 55 % » que s’était fixés la Commission il y a trois semaines. Le but, in fine, est d’atteindre la neutralité carbone en 2050, point de mire du programme d’Ursula von der Leyen arrivée à la tête de l’exécutif européen il y a un an.