MIDTERMS: La campagne présidentielle 2020 est déjà lancée

7 novembre 2018 Par Par Agence Reuters

Cap sur 2020 et la Maison blanche. Le chapitre des élections de mi-mandat aux Etats-Unis est à peine refermé que s'ouvre la course à la présidence, une bataille qui s'annonce longue, coûteuse, acharnée et surpeuplée côté démocrate.