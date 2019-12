La justice russe impose sa (dure) loi en Crimée

Simferopol, Sébastopol et Bakhtchissaraï (République de Crimée), de notre envoyé spécial.– « Un jour, un mois, une année passent et on se retrouve dans un autre pays », souffle Sergueï Legostov. Né d’un père russe et d’une mère ukrainienne, basé à Sébastopol, cœur russe de la région, l’avocat de 54 ans est un routier des prétoires criméens. Depuis plus de 20 ans, il défend les accusés de toutes sortes.