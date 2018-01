L'administration Trump doit décider ce lundi 8 janvier si elle maintient le statut temporaire d'immigrants (TPS) pour plus de 250 000 Salvadoriens qui en bénéficient aujourd'hui. Le New York Times a passé les fêtes avec quelques-uns de ces ressortissants d'Amérique centrale qui travaillent, vivent et ont fondé une famille aux États-Unis. Et espèrent pouvoir continuer à y vivre.