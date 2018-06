Dangereuse ruée minière sur les océans

En février 1968, Le Monde diplomatique titrait « les richesses du XXIe siècle sont à prendre au fond des mers » et s’intéressait à l’exploitation minière en mer. Cinquante ans plus tard, force est de constater que le journal a sans doute vu juste : le XXIe siècle est en passe de voir se concrétiser des « mines sous-marines ». Épuisement des gisements terrestres, demande en métaux accrue... le constat des années 1960 est toujours d’actualité. Et avec la raréfaction des ressources apparaissent des tensions relatives à leur approvisionnement. Alors, industriels et États regardent vers des espaces encore vierges d’exploitation minière : les fonds marins.