Yémen: la guerre dans la guerre

On ne sait plus qui contrôle Aden. Après un mois de combat entre les troupes de la coalition conduite par l’Arabie saoudite et les forces séparatistes du sud Yémen, qui ont transformé le grand port de la péninsule arabique en un champ de bataille, le chaos a saisi la ville. Même si les affrontements ont baissé en intensité, on se bat encore dans certaines rues, au centre-ville comme à la périphérie, l’un et l’autre désormais maillés de checkpoints, sans compter les bombardements de l’aviation saoudienne, qui n’épargnent même pas les hôpitaux.