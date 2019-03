Selon le décompte effectué sur Facebook par les bénévoles de la page « Féminicides par compagnons ou ex », trente femmes ont été tuées depuis le début de l’année, soit une victime tous les deux jours. En 2018, à la même date, dix-huit cas étaient recensés. « On est sidérées devant ces chiffres », a confié l’une des administratrices de la page, bien qu’il soit impossible d’en tirer des conclusions à ce stade. Selon les statistiques officielles, 130 morts violentes de femmes au sein du couple ont été enregistrées en 2017, un chiffre relativement stable depuis plusieurs années. Selon la cartographie des féminicides en Europe réalisée par Le Monde, c'est en Allemagne et en France qu’ils sont le plus nombreux en valeur absolue.