Face à Trump, les Européens sans stratégie

« Nos amis américains… » par-ci, « nos amis américains… » par-là. Il y a quelque chose de pathétique dans les déclarations des diplomates français et de leurs collègues européens quand, au lendemain de la dénonciation de l’accord sur le nucléaire iranien, ils évoquent Donald Trump et son administration. Car, à aucun moment, le locataire de la Maison Blanche et les siens ne se sont comportés en amis.