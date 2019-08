Cinq ans après, Ferguson, Missouri, reste hanté par la terreur policière

Le 9 août 2014, un jeune homme noir de dix-huit ans était tué par la police à Ferguson, Missouri. Au cœur des États-Unis, la mort de Michael Brown allait déclencher des mois de révolte et faire résonner les mots « Black Lives Matter » dans le monde entier. La répression policière fut massive. Cinq ans plus tard, des décès d'activistes non élucidés alimentent les rumeurs.