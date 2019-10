Irlande, de notre envoyé spécial.– Il y a trois ans, lors de la campagne référendaire à propos de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, il fut beaucoup question de valeurs, de fierté, d’indépendance, mais aussi de système de santé, de flux de marchandises, d’économies budgétaires, de la place de la City. Mais d’Irlande, on ne parla presque pas. Aujourd’hui, on ne parle presque exclusivement que d’Irlande. Et en Irlande encore plus que partout ailleurs.