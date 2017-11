Trois pays du Golfe demandent à leurs ressortissants d'éviter le Liban

9 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

Trois pays du Golfe ont demandé jeudi à leurs ressortissants de ne pas se rendre au Liban et conseillé à ceux qui s'y trouvent d'en partir dès que possible, sur fond de tensions grandissantes entre l'Arabie saoudite et l'Iran au sujet du Liban et du Yémen.