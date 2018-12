Des enfants de l’académie africaine de Manchester City châtiés et maltraités

Une chaîne dorée avec une croix pend à son cou. À 20 ans, le footballeur ghanéen Collins Tanor est un jeune espoir du club de Hobro, en première division danoise, où il a été prêté par Manchester City. Sa foi chrétienne est une boussole morale et une pierre angulaire de sa vie. « Je suis une personne très religieuse et ma famille m’a appris à ne jamais détester ni haïr les autres. » Mais Collins Tanor a décidé de parler et de dénoncer l’homme qui fut pendant huit ans son mentor : le Britannique Tom Vernon, propriétaire de l’académie de football Right to Dream (« le droit de rêver ») au Ghana.