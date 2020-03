L’Italie tente le tout pour le tout pour ralentir la propagation de l’épidémie

Palerme (Italie), de notre correspondante.– Luigi Di Maio a été le premier à annoncer la couleur dans la soirée : « Il faudra faire de nouveaux sacrifices. » Quelques dizaines de minutes plus tard, ce lundi, vers 22 heures, le premier ministre Giuseppe Conte a confirmé ce qui semblait se dessiner depuis plusieurs heures : toute l’Italie est placée en quarantaine. « Il va tous falloir renoncer à quelque chose pour protéger la santé des citoyens. Aujourd’hui, c’est le moment d’être responsable », a-t-il annoncé, solennel, 48 heures après un premier décret qui a placé en quarantaine la Lombardie, dans le nord du pays, et quatorze autres provinces. « Plus de temps à perdre », a tranché Giuseppe Conte lors de sa déclaration, plongeant tout le pays dans un isolement qui durera jusqu’au 2 avril.