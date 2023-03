Sept mois de combats pour Bakhmout

L’armée russe n’a jamais été aussi proche de prendre Bakhmout, à l’issue de la plus longue et de la plus intense bataille de la guerre en Ukraine. Derrière les affrontements pour cette petite cité minière, objets de cette chronique, se cachent des enjeux symboliques qui seront abordés dans un second volet.