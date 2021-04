UE: la Commission critiquée pour son recours à des sociétés de conseil

En quatre ans, la facture a explosé. La Commission a dépensé plus de 462 millions d’euros entre 2016 et 2019 dans des contrats conclus avec quatre cabinets de conseil surnommés les « big four », PWC, KPMG, Deloitte et EY, selon des chiffres publiés en fin de semaine dernière par Euractiv. De l’intelligence artificielle au contrôle fiscal des entreprises, ces contrats touchent à des secteurs de compétence très variés de l’exécutif européen.