Olga Tokarczuk et Peter Handke, prix Nobel de littérature 2018 et 2019

Olga Tokarczuk et Peter Handke, prix Nobel de littérature. Non pas ex aequo, mais l’un au titre de l’année 2018 et l’autre, pour 2019. Cette double attribution est due au scandale mêlant accusations de viol, de harcèlement sexuel, de conflits d’intérêts et de délit d’initié ayant éclaboussé des membres de l’Académie suédoise à partir de novembre 2017. Ce scandale prit de telles proportions, rappelle Nicolas Weill dans Le Monde, que la Fondation Nobel – l’institution qui gère les fonds légués par Alfred Nobel – avait décidé de ne pas remettre le prix en 2018.