Emprisonnés, torturés: le sort d’exilés soudanais rejetés par l’Europe

11 février 2020 Par Tomas Statius, Klaas van Dijken, Aziz Nour, Abdulmoniem Suleiman et The Migration Newsroom

Au terme d’une enquête entre l’Europe et le Soudan, Mediapart et ses partenaires du collectif The Migration Newsroom ont retrouvé la trace d’une quinzaine d’exilés soudanais expulsés de France, des Pays-Bas ou d’Italie. Tous racontent les brimades et menaces subies à leur retour, voire les tortures. De quoi interroger les relations privilégiées entretenues par plusieurs États de l’UE avec la dictature.