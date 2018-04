«Désolé», Zuckerberg peine à convaincre devant le Sénat américain

Lors d'une audition devant le Sénat américain consacrée au scandale Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg a multiplié les mea culpa et les actes de contrition. « C’était ma faute, et je suis désolé. J’ai lancé Facebook, je le dirige, et je suis responsable de ce qui s’y passe », a déclaré le fondateur du réseau social.