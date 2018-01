Sa fondation pour les enfants: une charité bien ordonnée...

Lionel Messi n’est pas seulement un magicien du ballon capable de dribbler quatre défenseurs à lui tout seul pour planter un but. Si l’attaquant argentin est révéré dans le monde entier, c’est aussi pour son histoire, digne d’un roman. Celle d’un gamin pauvre de Rosario, que son père a déraciné à 12 ans pour le faire jouer au FC Barcelone, où il est devenu l’un des footballeurs les plus talentueux et les plus riches de la planète.