Le confinement, bombe sociale pour l’Italie

Il y a un couple dont le restaurant a fermé ses portes du jour au lendemain, un père qui faisait vivre sa famille de quatre personnes grâce à des petits boulots au noir, des vendeurs du marché informel de l’Albergheria, un quartier populaire de Palerme, habitués à gagner une vingtaine d’euros par jour en revendant les vieilleries des caves et des greniers.

Tous mangent désormais grâce à l’aide alimentaire distribuée par les associations palermitaines interrogées, qui distribuent depuis la mi-mars environ des bons alimentaires de dix euros ou des colis de pâtes, d’huile et de sauce tomate. « La situation est devenue critique dès la deuxième semaine de confinement », explique Giulia Di Martino de l’association Arci Porco Rosso, qui est en contact régulier avec une soixantaine de vendeurs du marché aux puces de l’Albergheria : « Certains dépendent entièrement des colis qu’on leur amène, ceux qui ont une petite retraite nous disent de ne rien leur apporter et de le donner à ceux qui n’ont plus rien du tout. » « Ceux qui avaient des commerces d’alimentation mangent ce qu’ils ne peuvent plus vendre, mais quand ils rouvriront, ils n’auront pas les moyens de payer leur première commande », ajoute Alessandra Cannizzo, travailleuse sociale au sein de l’association Ikenga, qui suit près de 120 familles dans le centre historique de Palerme.

Dans la capitale sicilienne comme dans une large partie du Mezzogiorno, l’impact social des mesures destinées à enrayer la propagation du Covid-19 est lourd. Plusieurs initiatives solidaires ont fleuri ces dernières semaines sur le principe du « café suspendu », dont l’idée est née à Naples il y a plusieurs années. Un client offre un café au bar pour un futur client qui n’en aurait pas les moyens. Le principe a été étendu à des produits de première nécessité dans de nombreux commerces.

À Naples, des paniers solidaires invitent ceux qui le peuvent à laisser des courses pour ceux qui ne peuvent plus les payer. Car fin mars, une scène a particulièrement marqué l’Italie. Dans l’un des plus grands magasins Lidl de Palerme, le long de Viale Regione, une quinzaine de personnes ont tenté de sortir du magasin sans payer leurs chariots pleins. La police est intervenue mais leur revendication a retenu l’attention. L’opération avait été organisée au sein d’un groupe Facebook appelé « Révolution nationale » qui compte plus de 2 650 membres. Un deuxième rendez-vous était prévu – il n’a finalement pas eu lieu : « Ceux qui sont prêts à la guerre pour le 3 avril, écrivez-le ici et on crée un groupe. Pour qu’on nous écoute, il faut qu’on pille les supermarchés. C’est ça la vraie révolte, comme ça ils vont comprendre où on en est ! »

À Molfeta, dans les Pouilles, deux volontaires recueillent des aliments dans le cadre d'une collecte solidaire. © Davide Pischettola /NurPhoto via AFP

Dans la foulée, l’un des syndicats du secteur du commerce, du tourisme et des services, la Filcams CGIL, a publié un communiqué relayant des tensions dans la province de Catane, en Sicile : « Les caissiers, et de manière générale les employés de la grande distribution de la province, subissent tous les jours des agressions verbales et de très fortes pressions de la part de ceux qui ne peuvent plus se permettre de faire les courses, […] en particulier lors de désormais banales mais non moins dramatiques scènes de désespoir à la caisse de la part des nouveaux pauvres, de la part de ceux qui ont déjà épuisé leurs revenus à cause du coronavirus. »

En Campanie, la Banque alimentaire a noté une hausse de 45 % des demandes d’aide pour le mois de mars. Le syndicat agricole Coldiretti estime qu’un demi-million de personnes ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, à la suite du confinement. Dans son édition du 27 mars, le quotidien économique Il Sole-24 Ore estime, lui, qu’en deux mois de quarantaine, plus de 260 000 familles italiennes pourraient passer sous le seuil de pauvreté.

Dès le début du confinement, le gouvernement italien a pourtant annoncé plusieurs mesures de soutien aux particuliers : report des échéances de prêt immobilier, des paiements de certaines taxes, bonus de 600 euros pour les travailleurs indépendants, congé parental de quinze jours pour les parents contraints de garder leurs enfants après la fermeture des écoles, gel des expulsions jusqu’au 30 juin, bons pour payer les services d’une baby-sitter, extension de la carte spéciale famille aux parents d’un seul enfant pour bénéficier de réductions, etc. Quelque 400 millions d’euros ont aussi été distribués aux communes pour financer une aide alimentaire d’urgence. La mairie de Palerme a été dotée de 5,1 millions. Les services sociaux de la ville ont reçu une première salve de 15 026 demandes d’aide alimentaire d’urgence, puis, depuis lundi, près de 12 893 demandes en 48 heures.

En réalité, le chiffre pourrait être bien supérieur. « De nombreuses familles palermitaines n’ont ni carte d’identité, ni code fiscal et ne peuvent pas s’inscrire sur le site de la Protection civile pour demander une aide alimentaire », explique Vittoria Aricò, présidente de l’association Naka, implantée dans le centre historique de la ville. « La procédure est trop complexe pour beaucoup, les convocations sont envoyées par mail, aucune demande ne peut être faite avec des formulaires papier ; ces derniers jours, sur une moyenne de cinquante personnes convoquées par demi-journée pour finaliser la demande, seule une dizaine se déplaçait », complète Alessandra Cannizzo qui a aidé de nombreux demandeurs à remplir les formulaires. Comme elle, Vittoria Aricò déplore la lourdeur des procédures, qui ralentit l’octroi des aides. « Depuis le début du mois d’avril, on a un autre gros problème, c’est le paiement des loyers. Plusieurs locataires incapables de payer ont été menacés d’expulsion, d’autres ont vu débarquer chez eux une équipe de gros bras envoyés par le propriétaire. Ils ne sont pas toujours informés de leurs droits », dit Alessandra Cannizzo.

Toutes deux soulignent toutefois l’effet positif du revenu de citoyenneté, introduit en Italie il y a un an, qui a joué un véritable rôle d’amortisseur social : « De nombreuses familles se seraient vraiment retrouvées dans la pauvreté absolue. » Le constat est largement partagé par le président de la fondation Avec le Sud, Carlo Borgomeo : « Le plus simple et le plus rapide serait d’étendre le revenu de citoyenneté et par la même occasion, de ne plus lui accoler l’idée, déjà complexe auparavant et complètement inutile désormais, d’en faire un outil pour accompagner un retour au travail. Appelons-le pour ce qu’il est : un instrument d’aide à ceux qui ne disposent d’aucun revenu. » « Il faut absolument intervenir auprès des plus faibles, dans le sud du pays, il y a un nombre de travailleurs au noir qui est impressionnant et les familles qui ont plus d’un revenu sont rares », poursuit-il.

Le sud de l’Italie est bien moins touché par la crise sanitaire que le nord qui concentre plus de deux tiers des cas de Covid-19, mais les effets sociaux du confinement y sont dévastateurs. « Nous sommes entrés dans cette crise en étant déjà le pays d’Europe avec les plus fortes inégalités », a reconnu le ministre pour le Sud, Peppe Provenzano, dans les colonnes du quotidien romain La Repubblica. Selon une étude de l’Institut national de statistiques Istat, 3,7 millions de personnes travaillent sans être déclarées en Italie. Près de 45 % d’entre elles se trouvent dans le Mezzogiorno.

Pour faire face à l’urgence sociale, un autre décret est attendu, dans les jours à venir. La ministre du travail Nunzia Catalfo a d’ores et déjà annoncé la mise en place d’un, auquel seraient affectés trois milliards d’euros pour trois millions de bénéficiaires potentiels, dont les travailleurs au noir, comme elle l’a reconnu implicitement :La mesure tente de répondre aux nombreuses voix qui, depuis plusieurs semaines, alertent sur le retour en force d’organisations criminelles dans le sillage d’une crise sociale., analyse le sénateur du groupe parlementaire de gauche Libres et égaux, Pietro Grasso.

Dans l’un des quartiers les plus difficiles de Palerme, le Zen, le frère d’un parrain de la drogue, lui-même connu pour être proche de chefs mafieux, a distribué des sacs de courses aux habitants du quartier. Outré que la presse locale le signale dans un article, il a commenté ainsi sur son profil Facebook : « Pour aider les gens et leur donner à manger, je suis fier d’être mafieux. » Selon des déclarations du chef de la police Franco Gabrielli à Interpol, des distributions similaires ont été organisées dans plusieurs régions du sud du pays.

Peu après le début du confinement, déjà, dans un entretien accordé à l’agence de presse italienne AGI, le procureur et membre de la commission parlementaire antimafia Roberto Tartaglia avait mis en garde : « En ce moment se dessinent à la perfection les quatre présupposés “classiques”, dirais-je, qui depuis toujours enrichissent la criminalité organisée : un terrible manque de liquidités, une vraie “bombe sociale” qui risque d’exploser d’un moment à l’autre, surtout dans les régions du Sud, la perspective d’importants investissements publics dans les infrastructures et les secteurs stratégiques et enfin le fait que ces risques soient potentiellement sous-évalués, ce qui est facilité par une compréhensible mais inacceptable distraction selon laquelle il faut absolument repartir, de n’importe quelle manière et à n’importe quel coût. »