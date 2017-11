La CDU au plus bas depuis six sans, selon un sondage

12 novembre 2017 Par Par Agence Reuters

La cote de popularité de l'Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel est tombée à son plus bas niveau depuis six ans alors que se poursuivent les négociations entre conservateurs, libéraux du FDP et écologistes en vue de former un gouvernement en Allemagne.