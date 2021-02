Procès de l’affaire Mawda: un an de prison avec sursis pour le policier ayant tiré

Près de trois ans après le décès de Mawda, l’agent de la police belge a été condamné pour homicide involontaire à un an de prison avec sursis et une amende de 400 euros. Il avait fait usage de son arme et entraîné la mort de la fillette kurde, âgée de 2 ans, lors d’une course-poursuite entre la police et une camionnette transportant des migrants dans la nuit du 16 au 17 mai 2018.