«Immunisation de groupe»: le choix très risqué de Boris Johnson

Londres (Grande-Bretagne), de notre correspondante.– Les Britanniques ont vécu un moment très étrange et très angoissant, jeudi 12 mars, en fin de journée. Le premier ministre a annoncé sur un ton solennel que le pays traversait « la plus grave crise sanitaire d’une génération » et qu’il ne comptait prendre aucune mesure drastique pour tenter de l’enrayer.