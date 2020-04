Comment Bachar al-Assad a gazé en 2017 la ville de Latamné

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a communiqué la semaine dernière à tous ses États membres et au secrétaire général des Nations unies un rapport de son équipe d’identification et d’enquête qui accuse le régime syrien d’avoir lancé, en mars 2017, trois attaques aériennes au gaz sarin et au chlore contre la localité de Latamné, près de Hama, qui ont fait au moins 106 blessés. Ce n’est pas une véritable surprise.