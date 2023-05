« La crise économique risque de coûter cher à Erdoğan dans les urnes »

« La« La dernière sortie avant le tunnel », cette expression turque résume l’attente d’une grande partie de la société, consciente que les élections présidentielle et législatives du 14 mai représentent un tournant capital dans l’avenir du pays : la libération de nombreux prisonniers politiques, le retour, même compliqué et imparfait, à la démocratie et à un certain respect des libertés en cas de victoire de la coalition d’opposition, ou la bascule finale dans un régime autoritaire, prévaricateur, discriminatoire et fasciste en cas de succès du président Recep Tayyip Erdoğan et de sa coalition islamo-nationaliste.