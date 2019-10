Berlin, laboratoire contre l’immobilier trop cher

Berlin (Allemagne), de notre correspondant.– Fin septembre, 400 « activistes » ont lancé l’opération « Tu mal wat ! » (« Fais quelque chose ! »). Pendant un week-end, des jeunes gens, souvent encagoulés façon black blocs, ont ainsi joué au chat et à la souris avec la police, occupant tour à tour plusieurs maisons d’habitation et bâtiments industriels. Quelques jours plus tard, le 3 octobre, d’autres associations et le grand syndicat des services Verdi réunissaient quelques milliers de personnes pour une marche plus officielle, demandant à ce que « le couvercle sur les loyers ne se transforme pas en passoire ».