Législatives en Pologne: Les conservateurs favoris pour un nouveau mandat

13 octobre 2019 Par Par Agence Reuters

Le parti conservateur Droit et Justice (PiS), revenu au pouvoir en 2015, est donné favori des élections législatives de dimanche en Pologne et devrait à nouveau disposer de la majorité, un résultat qui pourrait alimenter la polarisation de l'opinion et les tensions entre Varsovie et l'Union européenne.