Le trouble jeu de l’AS Monaco avec les joueurs mineurs

Dans un club comme Monaco, qui a fait de la revente de ses joueurs un modèle économique à gros bénéfices, recruter des jeunes prometteurs est plus qu’essentiel : c’est la base du système. Le problème, c’est que l’ASM a multiplié les coups tordus pour s’assurer la venue de jeunes talents, quitte à contourner les règles visant à protéger les joueurs mineurs. C’est ce que révèlent les documents Football Leaks obtenus par Der Spiegel et analysés par Mediapart et ses partenaires du réseau EIC.