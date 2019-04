Y a-t-il des militaires français aux côtés des soldats du général libyen Haftar ? C’est ce que soutiennent des militaires sur le terrain, dont le témoignage est relayé par le quotidien La Stampa. « La France aide Haftar dans sa tentative de s’emparer de Tripoli et elle le fait en déployant ses propres spécialistes sur le sol libyen. Le témoignage provient d’un mercenaire égyptien (Le Caire est avec les Émirats et l’Arabie saoudite un soutien du général) capturé pendant les combats avec un butin d’objets précieux pillés dans une habitation à Ain Zara. » Selon le Libya Observer, l’homme aurait confessé avoir embarqué sur un vol partant de Benina, l’aéroport de Benghazi, en direction de Joufra. « Dans le même avion, il y avait 14 Libyens, 30 Égyptiens et 6 conseillers militaires français. »