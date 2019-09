Tunisie: des débats télévisés pour contrer la propagande avant la présidentielle

Tunis (Tunisie), de notre correspondante.– Des plans depuis un hélicoptère sur le port de Saint-Tropez et une arrivée en grande pompe dans les jardins de Slim Riahi, homme d’affaires candidat à la présidentielle et sous mandat de dépôt depuis avril en Tunisie. La mise en scène n’a rien d’un film d’action ou d’une interview avec une personnalité historique, c’est une interview politique organisée par Sami Fehri, puissant producteur de télévision passé par la case prison après la révolution en 2012, à cause des liens entre sa boîte de production Cactus Prod et la sœur de Leila Ben Ali, Belhassen Trabelsi.