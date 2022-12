France-Maroc : ils sont binationaux et fiers de l’être, n’en déplaise à l’extrême droite

PourPour les foyers franco-marocains, samedi 10 décembre restera le jour où ils ont gagné deux fois. D’abord la qualification historique du Maroc en demi-finale de Coupe du monde, puis, quelques heures plus tard, celle de la France. Sur les Champs-Élysées, nombre d’entre eux ont défilé avec un maillot du Maroc sur les épaules et un drapeau tricolore à la main, comme pour signifier leur immense bonheur partagé entre leur pays de naissance et celui de leurs origines, entre deux continents, l’Europe et l’Afrique.