C’est un avion entré dans l’histoire de la Tunisie. Le 14 janvier 2011, Oscar Oscar, un Boeing Business Jet acheté en 1999, quittait le tarmac de Tunis pour la dernière fois. À son bord, Zine El-Abidine Ben Ali, sa seconde épouse, Leïla Trabelsi, deux de leurs enfants et un de leur gendre. Une fuite en pleine nuit qui tournait la page d’une dictature de vingt-trois ans, et la mainmise d’un clan tout-puissant sur tous les secteurs politiques, économiques et sociaux du pays.