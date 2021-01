Vaccination: un succès israélien au détriment de la population palestinienne

Jérusalem (Israël).– En moins d’un mois, Israël a administré la première dose du vaccin Pfizer-BioNTech à près de deux millions de personnes, soit quelque 20 % de la population du pays. Parmi elles, plus de 70 % des personnes de plus de 60 ans, les plus vulnérables, ainsi que la majeure partie du personnel hospitalier. La semaine dernière, la campagne s’est étendue. Il faut maintenant administrer la deuxième dose, qui doit être injectée dans les deux à trois semaines après la première.