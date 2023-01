La Russie cible encore des civils ukrainiens : 29 morts et 73 blessés à Dnipro

LaLa Russie a massivement frappé l’Ukraine samedi 14 janvier, jour du Nouvel An orthodoxe, au mépris des règles du droit international et humanitaire, tuant et blessant des civils et provoquant des coupures de courant à travers le pays. Un déluge de bombes qui n’est pas nouveau : face aux nombreux revers militaires qu’elle essuie, l’armée russe frappe de façon indiscriminée des infrastructures civiles, perpétrant ainsi des actes constitutifs de crimes de guerre.