La pandémie de coronavirus peut-elle être le grand niveleur des inégalités?

Depuis le 11 mars, l’épidémie de maladie à coronavirus Covid-19 est devenue une pandémie. Cette dernière se répand dans un monde où, sauf rares exceptions, les inégalités se sont formidablement creusées. Avec la question climatique, il s’agit du principal défi de la prochaine décennie. Or, les grandes épidémies sont historiquement des forces puissantes de redistribution des richesses et de réduction des inégalités. D’où cette question : le coronavirus peut-il conduire à un rééquilibrage massif et à la fin de ce que Thomas Piketty appelle l’ère néopropriétaire ?