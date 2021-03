Le solide dossier syrien porté par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et l’organisation russe Memorial braque une fois de plus les projecteurs sur le groupe de mercenaires Wagner. Nul doute que la plainte déposée ce 15 mars devant un tribunal de Moscou (lire l’article de Jean-Pierre Perrin) agacera au plus haut point le Kremlin. Le pouvoir russe a toujours nié tout lien direct avec Wagner. Ce dernier est pourtant devenu l’un des bras armés de Moscou dans ses interventions extérieures.