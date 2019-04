Le jour où l’Occident a perdu l’Iran

Compte tenu de l’intransigeance américaine, israélienne et saoudienne d’un côté et des hésitations européennes de l’autre, une « troisième voie » s’ouvre pour l’Iran […]. L’Iran des mollahs s’éloigne sans cesse du « noyau libéral » pour se rapprocher de cette « périphérie réaliste et autoritaire » qui ressemble de plus en plus à un pôle de puissance alternatif susceptible, dans les années à venir, de contrecarrer les intérêts occidentaux.